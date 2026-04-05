  • Suriye'den İsrail önlemi: Sınır kapısı kapatıldı
Suriye'den İsrail önlemi: Sınır kapısı kapatıldı

İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na yönelik saldırı tehdidinin ardından Şam yönetimi, Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 00:09
Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazin Alluş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nın yalnızca sivil geçişler için kullanıldığını ve hiçbir askeri amaç taşımadığını belirtti.

Açıklamada, bölgede silahlı grup veya milis varlığının söz konusu olmadığı, kapının da sivil ve yasal çerçevenin dışındaki hiçbir faaliyete geçit vermeyecek biçimde işletildiği belirtildi.

Yolcu güvenliği dikkate alınarak, olası riskler ortadan kalkana kadar sınır kapısındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

  • Cdeydet Yabus Sınır Kapısı
  • Suriye İsrail gerilimi
  • Lübnan Suriye sınırı
  • Şam yönetimi
  • Masna Sınır Kapısı

