Suriye'den İsrail'in saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırıların Suriye'nin egemenliğine yönelik açık ihlal ve ülkenin güvenliği ile bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Bu saldırıların, İsrail'in Suriye topraklarına karşı sürdürdüğü saldırgan tırmanışların bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, Suriye'nin, egemenliğini hedef alan ya da ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimi reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun özellikle de BM Güvenlik Konseyinin yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, saldırılara karşı net ve kararlı bir tutum sergilemeye ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumaya çağrıldığı aktarıldı.

İsrail'e ait savaş uçakları, dün gece Suriye'nin Humus ve Lazkiye illerine hava saldırıları düzenlemişti.