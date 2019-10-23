20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7308
  • 6,3832
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

“Suriye’den kaydırılan Amerikan askerleri Irak’ta kalamayacak”

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarını sürdüren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Esper, Abdülmehdi ile Suriye’den Irak’a kaydırılan askeri birliklerinin geleceğini görüştü. Görüşme ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı olarak yorumlandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin ABD Savunma Bakanı Mark Esper’i kabul ettiği duyuruldu. Esper'in Abdülmehdi ile Suriye’den Irak topraklarına kaydırılan askeri birliklerin geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Esper’in ABD askerlerinin Irak topraklarına giriş ve çıkışının Irak hükümetinin onayı ve bilgisi dâhilinde olduğunu belirttiği, askerlerin Irak’ta kalacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladığı aktarıldı.

 “SURİYE’DEN KAYDIRILAN AMERİKAN ASKERLERİ IRAK’TA KALAMAYACAK”

Irak cezaevlerinde bulunan teröristlerin akıbeti, Suriye’deki gelişmeler ve Irak’ın komşu ülkelerle iyi ilişkileri temeli doğrultusunda bölgede oynadığı rolün ele alındığı görüşmede, Başbakan Abdülmehdi'nin de Suriye’den kaydırılan Amerikan askerlerinin Irak’ta kalamayacağını söylediği vurgulandı.  

ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İstanbul Hanımefendisi' rekor fiyata alıcı buldu

'İstanbul Hanımefendisi' rekor fiyata alıcı buldu

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor...

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA