Suriye'den Kırgızistan'a 99 kadın ve çocuk geri gönderildi

CENTCOM'un sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Bu hafta, kuzeydoğu Suriye'deki Hol ve Roj kamplarından yerinden edilmiş 99 kadın ve çocuk, kendi ülkeleri olan Kırgız Cumhuriyeti'ne geri gönderildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kırgızistan uyruklu kadın ve çocuklara "rehabilitasyon desteği sağlandığı", bu sayede terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yardımcı olunduğu belirtildi.

2023'te Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarından yaklaşık 4 bin 500 kişinin "kendi topluluklarına ve ülkelerine" geri gönderildiği kaydedildi.

HOL KAMPI



YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişi tutuluyor ve çoğunluğu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda, yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.