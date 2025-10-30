Suriye'den Kosova kararı

Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün başkent Riyad'da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova arasında üçlü bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin, konsolosluk çalışmalarının düzenlenmesinin ve işbirliği perspektiflerinin ele alındığı ifade edilerek, "Bu bağlamda Suriye Arap Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığını ilan eder. Suriye, iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde, karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkiler kurmaya istekli olduğunu ve Balkanlar ile dünya güvenliğine katkı sağlamak istediğini vurgular." denildi.

Suriye'nin, dış politikasında yürüttüğü kapsamlı gözden geçirme süreci kapsamında bu adımı attığı vurgulanan açıklamada, Suriye'nin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iç işlere karışmama ilkeleri doğrultusunda tüm dünya ülkeleriyle işbirliğine açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının, "Arap dünyası adına net ve yorum götürmez bir tutum" olduğu vurgulanarak, "Şam yönetimi, Kosova Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi ve iki ülke ile halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde uluslararası platformlarda diplomatik koordinasyonu artırmayı hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

- KOSOVA'DAN SURİYE'YE TEŞEKKÜR

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise ülkesini tanıyan Suriye yönetimine teşekkür etti.

Osmani, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da varılan anlaşmayla Suriye'nin Kosova'yı resmen tanıdığını anımsattı.

Kosova'yı tanıma kararı ve halkına verdiği destekten dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür eden Osmani, "Kosova ve Suriye halkları özgürlüklerine kavuşmak için çok acı çekti ve fedakarlık yaptı. Bu nedenle bugün gerçekleşen karşılıklı tanıma sadece devlet egemenliği ile ilgili değil aynı zamanda birçok neslin özgür yaşama uğruna yaptığı fedakarlıkların da tanınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın artık 120 ülke tarafından tanındığına dikkati çeken Osmani, Kosova Cumhuriyeti'nin ilerlemeye devam ettiğine ve bunu durdurabilecek hiçbir şeyin olmadığına vurgu yaptı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanınma kararları 26 Mart'ta Kenya'dan ve 12 Nisan'da Sudan'dan gelmişti.