Suriye'den net mesaj: Tek vatan, tek hükümet, tek ordu ilkelerinden taviz verilemez

Bakan Mustafa, başkent Şam'da Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, devletin Süveyda'daki krize yönelik olarak uluslararası arabulucuların çağrılarına yanıt verdiğini ve askeri çatışma ya da açık bir savaştan kaçınarak Suriye'nin kalkınma sürecinin zarar görmesini engellemeyi hedeflediğini söyledi.

Ancak ildeki silahlı grupların, intikam eylemleri ve sistematik tehcir yolunu tercih ederek, demografik değişim tehlikesi taşıyan bir rota izlediğini belirten Mustafa, "Devlet, tüm vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Süveyda'daki kaos yeni değil. Devlet, en başından beri siyasi çözümler üretme çabası içinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Mustafa, "Sözde Askeri Konsey unsurlarının yarattığı kaos ortamı, bölgede zaten mevcut olan toplumsal gerilimlerin derinleşmesine neden olmuştur." diye konuştu.

İlde sağlanan ateşkes ile çözüm adımlarına değinen Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci aşama, iç güvenlik güçlerinin Süveyda'nın batı ve kuzey kırsalında ve şehir dışındaki ana yollar üzerinde konuşlanarak çatışmaların önlenmesini içeriyor. İkinci aşamada, Dera ve Süveyda arasında insani geçişler için koridorlar açılacak. Üçüncü aşamada ise devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi ve iç güvenlik güçlerinin kademeli şekilde tüm il genelinde konuşlandırılması sağlanacak."

Bakan Mustafa, birinci aşamanın, silahlı grupların alıkoyduğu Bedevi ailelerin serbest bırakılmasını ve esir takasını da kapsadığını kaydetti.

Mustafa, ateşkesle ilgili son açıklamanın Hikmet el-Hecri'ye ait olduğunu ve "Ruhani Liderlik" adlı Facebook sayfasında yer aldığını belirtti.

Bu açıklamada geçen "Kabilenin geri kalan üyeleri güvenli şekilde ayrılmamıza izin veriyor" gibi sözlerin, Bedevi ailelerinin açıkça rehin tutulduğunu gösterdiğini söyleyen Mustafa, bunun açık bir suç olduğunu vurguladı.

"DEVLETİN YOKLUĞU SORUNUN, VARLIĞI İSE ÇÖZÜMÜN KENDİSİDİR"

Devletin, tüm Suriyelilerin birliği ve güvenliği için çalıştığını vurgulayan Mustafa, "Devletin yokluğu sorunun ta kendisidir, varlığı ise çözümün kendisidir. Süveyda'daki silahlı gruplar ise çözüm yerine provokatif bir tutum benimseyerek, Suriye'nin birliğini gözardı eden kapalı bir model izlemektedir." şeklinde konuştu.

Ateşkesin hassas ve titiz adımlar gerektirdiğini belirten Suriye Enformasyon Bakanı, iç güvenlik güçlerine bu süreci başarıyla yönetme konusunda güvendiklerini söyledi.

Süveyda'da yaşananların önceden planlanmış bir askeri operasyon olmadığını dile getiren Mustafa, "Bu, şiddetin tırmanmasına karşı devletin verdiği zorunlu bir tepkidir." yorumunu yaptı.

Suriye'nin temel siyasi ilkelerine dikkati çeken Mustafa, "Suriye'nin politikası üç temel üzerine kuruludur. Tek vatan, tek hükümet, tek ordu. Bu ilkelerden taviz verilemez." dedi.

Bakan Mustafa, devletin yaklaşık iki ay önce Hikmet el-Hecri de dahil olmak üzere tüm silahlı gruplarla bir anlaşmaya vardığını belirterek, "Ancak Hecri geçmişteki bu anlaşmaları ihlal etti. Dış müdahaleyi destekleyen bir söylem benimsedi ve mezhepsel kantonlar oluşturmaya yönelik bir yaklaşım sergiledi." değerlendirmesini yaptı.

İç güvenlik güçlerinin ilin kuzey ve kuzeybatı kırsalında konuşlanmaya başladığını belirten Bakan Mustafa, şöyle konuştu:

"Bu birinci aşama 48 saat sürecek. Kademeli şekilde çatışmaları durdurmak amacıyla merkeze doğru konuşlanmalar devam edecek. İkinci aşamanın tamamlanmasının ardından, önceki süreçlerde imzalanan anlaşmaların olgunlaşması beklenecek. Bu zeminin oluşmasıyla birlikte, devlet kurumları ve iç güvenlik güçleri şehir genelinde yayılacak."

ACİL DURUM HEYETİ OLUŞTURULDU

Mustafa devletin, Süveyda'daki insani duruma müdahale edebilmek amacıyla bir acil durum heyeti oluşturduğunu belirterek, heyetin Sağlık, Aile ve Sosyal İşler, Afet Yönetimi Bakanlıkları ile diğer ilgili kurumlardan temsilcilerden oluştuğunu bildirdi.

Ateşkeslerin başlangıçta kırılgan olabileceğini ve uygulanma sürecinde bazı ihlallerin yaşanmasının muhtemel olduğunu söyleyen Mustafa, "Özellikle taraflar devlet dışı aktörler olduğunda, süreç bu şekilde ilerleme eğilimindedir." diye konuştu.

İSRAİL'E "SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİL" ÇAĞRISI

Çatışmaların durdurulması için öngörülen sürenin 48 saat olduğunu belirten Bakan Mustafa, bu sürenin ardından ikinci aşamaya geçilebilmesi için durum değerlendirmesi yapılacağını, bu nedenle net bir zaman çizelgesi vermenin şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti.

Mustafa, 1974 Ateşkes Anlaşması uygulanmadığı sürece yeni herhangi bir anlaşmanın konuşulmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, Enformasyon Bakanlığı olarak defalarca İsrail'in, 8 Aralık 2024'ten sonra işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.

Devletin, silahın yalnızca kendi elinde bulunması gerektiğine inandığını ve tüm oluşumları devlet yapısı içinde birleştirmeye çalıştığını belirten Bakan Mustafa, "Hedefimiz, tüm Suriyelilere ait olan ve tek bir orduya ulaşmaktır. Bu, devletin temel stratejisidir. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen diyalog ve müzakerelerde de aynı stratejiyi benimsiyoruz." dedi.

Hikmet el-Hecri'nin, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile koridor açılması yönündeki girişimlerine değinen Mustafa, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hecri çok yanlış hesaplar yaptı. İşgalci güçlerin liderlerinden yardım talep etti. Çok sayıda başarısız formülasyon üretti. Son dönemde sergilediği tutumlar olgun ve geleceğe dönük vizyon taşımıyor. Aksine sert, tepkisel ve aşiretçi bir söylem benimsedi. Elbette Suriye'nin ve mevcut gerçekliğin sınırları var. Ancak devlet, bu durumu bütüncül bir Suriye çerçevesinde ele alacaktır."