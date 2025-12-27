İSTANBUL 6°C / 5°C
Dünya

Suriye'den SDG iddialarına sert cevap... Mazlum Abdi tartışması noktalandı

Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin başkent Şam'a geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 20:46

Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin başkent Şam'a geldiğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Suriye basınında bugün öğleden sonra yer alan haberlerde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin birkaç gün önce Halep'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından örgütün elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'a geldiği iddia edildi. Söz konusu iddialar, Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan gelen resmi açıklamayla yalanlandı. Suriye Enformasyon Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Ali el-Rifai konuya ilişkin açıklamasında, "Bazı medya organlarında Mazlum Abdi'nin Şam'a ulaştığına dair yayınlanan haberler doğru değildir. Bu bilgilerin doğruluğunu kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

SDG'NİN HALEP SALDIRISI

SDG, 22 Aralık'ta Halep kentindeki çeşitli mahallelere havan mermileri, roketatarlar ve ağır makineli tüfekler kullanarak saldırılar düzenlemiş, sivil yerleşim yerlerine ve El-Razi Hastanesi'ne yönelik saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralanmıştı. İç güvenlik güçleri, bu saldırıların ardından sivilleri tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için çalışma yürütmüştü. Suriye ordusu, 23 Aralık'ta halkı koruma ve savunma konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve kontrol hatlarını değiştirmeye yönelik herhangi bir adım atmadan, eylemlerini yalnızca ateş kaynaklarına karşılık vermekle sınırladığı açıklamıştı. Ardından SDG'den yapılan açıklamada da gerilimi düşürmeye yönelik temasların ardından Suriye hükümet güçlerinin saldırılarına karşılık vermeyi durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.

