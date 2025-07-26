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Dünya

Suriye'den soykırımcı İsrail'e net mesaj: Kesin bir dille reddediyoruz

Paris'te soykırımcı İsrail'le yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Suriyeli diplomatik kaynak, Suriye tarafının İsrail güçlerinin son dönemde ilerlediği noktalardan derhal geri çekilmesini açıkça talep ettiğini vurgulayarak, Suriye topraklarında bulunan yasa dışı yabancı güçlerin varlığının kesin bir dille reddedildiğini belirtti.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Suriye'den soykırımcı İsrail'e net mesaj: Kesin bir dille reddediyoruz
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Suriye ile İsrail arasında, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD arabuluculuğunda yapılan diplomatik temaslara ilişkin Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir diplomatik kaynak, görüşmelerin herhangi bir nihai anlaşmayla sonuçlanmadığını bildirdi.

Paris'teki diplomatik temaslara ilişkin bilgi veren kaynak, Suriye heyetinde Dışişleri Bakanlığı ile Genel İstihbarat Teşkilatı temsilcilerinin yer aldığını belirtti.

Görüşmelerin temel amacının, geçen aralık ayı başından bu yana artan askeri ve siyasi tansiyonu düşürmek ve uzun süredir kapalı olan iletişim kanallarını yeniden açmak olduğunu vurgulayan kaynak, görüşmenin herhangi bir nihai anlaşmayla sonuçlanmadığını, ancak gerilimi azaltmaya yönelik ön istişarelerin açık ve doğrudan bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

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Kaynak, Suriye tarafının İsrail güçlerinin son dönemde ilerlediği noktalardan derhal geri çekilmesini açıkça talep ettiğini vurgulayarak, Suriye topraklarında bulunan yasa dışı yabancı güçlerin varlığının kesin bir dille reddedildiğini belirtti.

Özellikle 8 Aralık'tan sonraki gelişmelere dikkati çeken kaynak, bölgede artan askeri hareketlilikten İsrail'i sorumlu tutarak, "Bu tür saldırgan adımlar yalnızca Suriye'yi değil, tüm bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynak, aynı zamanda, Suriye toplumunun bazı kesimlerinin dış aktörler tarafından ülkeyi bölme projelerinde kullanılması ya da devlete paralel yapılar kurulması girişimlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Görüşmenin sonunda tarafların, ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi ve bu temasların istikrarı sağlamaya yönelik adımların değerlendirilmesi amacıyla sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını aktaran kaynak, sürecin Suriye'nin egemenliği, birliği ve siyasi bağımsızlığına tam saygı çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.

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