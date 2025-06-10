Yıkıma uğrayan Suriye ekonomisini yeniden inşa etmek için ülkenin mali sistemini ve para politikasını yeniden yapılandırmaya yönelik bir yol haritası belirlediklerini aktaran Suriye'nin yeni Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrih, yabancı yatırımı geri getirmeyi, ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı, para birimini normalleştirmeyi ve bankacılık sektöründe reform yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Husrih "Yeniden inşa ve altyapı için beklenen doğrudan yabancı yatırım göz önüne alındığında ülkenin bir finans merkezi olarak markasını geliştirmeyi hedefliyoruz. Önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha yapılacak çok iş var" dedi.

Öte yandan FT'ye göre SWIFT'in geri dönüşü, yeni hükümetin Suriye ekonomisini liberalleştiren revizyonunda ilk önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Ayrıca ABD'nin geçen ay yaptırımları kaldırmasının ardından yeni yönetimin, uluslararası ticaret ve yatırımı cezbetmek için hızlı hareket ettiğinin de bir işareti olarak değerlendiriliyor.

SWIFT, bankaların WhatsApp'ı olarak da biliniyor. 2020'de 140 trilyon dolarlık sınır ötesi havalelerin yüzde 90'ından fazlası SWIFT üzerinden yapıldı. 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılıyor