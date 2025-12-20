İSTANBUL 14°C / 8°C
Suriye'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu... ''Güvenli sığınak bulamayacaklar''

Suriye Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Humus'un Tedmür (Palmira) çölünde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden Suriyeli ve ABD'li güvenlik personelinin ailelerine taziye mesajı yayımlayarak, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu trajik kayıp, terörizmin her türüyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin acil bir gereklilik olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı ve örgütün Suriye topraklarında güvenli hiçbir sığınak bulamayacağı belirtildi.

Suriye ordusunun, DEAŞ'ın tehdit oluşturduğu tüm bölgelerde askeri operasyonlarını yoğunlaştıracağı kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'yi ve uluslararası koalisyon üyelerini, sivillerin korunmasına ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunacak şekilde bu çabalara destek vermeye davet ediyoruz."

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus kentine bağlı bölgede 13 Aralık'ta, asayiş amacıyla ortak devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

  • suriye
  • terörle mücadele
  • deaş
  • operasyon
  • kararlılık

