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Dünya

Suriye'den Türkiye'ye jest! Kasyun Dağı'nda görüldü

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı Şam'da coşkuyla karşılandı. İç savaşın ardından Suriyelilere en çok destek çıkan Türkiye'nin çabaları da unutulmadı. Suriyeliler, Kasyun Dağı'na 'Teşekkürler Türkiye' yazısını yansıttı. O anlar sosyal medyada paylaşılırken çokça ilgi gördü.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Suriye'den Türkiye'ye jest! Kasyun Dağı'nda görüldü
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ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'nin verdiği destek unutulmadı. Şam'da yer alan Kasyun Dağı'na "Teşekkürler Türkiye, desteğinizi asla unutmayacağız" yazısı yansıtıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

    ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

    "TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

    ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma adımı coşku ve sevinçle karşılandı.

    Süreç boyunca barış ve istikrar için her alanda çaba sarf eden Türkiye'nin adımları unutulmadı.

    Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan için teşekkür mesajı yansıtıldı.

    Yansıtılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

    "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Katar, Teşekkürler Suudi Arabistan, desteğinizi asla unutmayacağız"

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