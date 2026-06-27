İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'den Venezuela'ya yardım eli: Kurtarma ekibi bölgeye gönderildi
Dünya

Suriye'den Venezuela'ya yardım eli: Kurtarma ekibi bölgeye gönderildi

Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla Baas rejimi düştükten sonra ilk kez uluslararası bir göreve arama kurtarma ekibi gönderdi.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
Suriye'den Venezuela'ya yardım eli: Kurtarma ekibi bölgeye gönderildi
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı uluslararası arama kurtarma ekibi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

Operasyonun Katar İç Güvenlik Kuvvetlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi (Lekhwiya) ile ortaklaşa gerçekleştirileceği, görev kapsamında, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri ve insani yardım çalışmalarına destek verileceği ifade edildi.

15 uzmandan oluşan Suriye ekibinin, bireysel arama kurtarma ekipmanlarıyla donatıldığı, sahadaki operasyonlarda kullanılacak ağır ekipman ve araçların ise Katarlı ekipler tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Bu görevin, Suriye'nin ilk kez sınırları dışında meydana gelen bir afete müdahale amacıyla uluslararası bir arama kurtarma ekibi göndermesi ve ilk kez ulusal bir arama kurtarma ekibinin yurt dışındaki bir uluslararası operasyona katılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.