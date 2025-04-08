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Dünya

Suriye'den yeniden yapılandırma kararı

Suriye yönetimi, yurt dışındaki diplomatik misyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldı.

AA8 Nisan 2025 Salı 17:06 - Güncelleme:
Suriye'den yeniden yapılandırma kararı
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin onurlu şekilde temsil edilmesini ve yurt dışında yaşayan Suriye vatandaşlarına üstün hizmetler sunulmasını temin etmek amacıyla büyükelçiliklerimizi ve diplomatik misyonlarımızı yeniden yapılandırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın dünkü haberine göre, Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşşar el-Caferi ile Riyad Büyükelçisi Eymen Susan'ın merkeze alınması için talimat verdi.

Suriye'de devrik Baas rejimi döneminde atanan isimler, halen ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilcileri olarak görev yapıyor.

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