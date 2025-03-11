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Dünya

Suriyeli Alevi kanaat önderlerinden Şara yönetimine tam destek: Devrik rejim kalıntılarından hesap sorulsun

Suriye'de Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan çatışmaların ardından Alevî kanaat önderleri ortak bir bildiri yayımlayarak Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimine desteklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 21:04 - Güncelleme:
Suriyeli Alevi kanaat önderlerinden Şara yönetimine tam destek: Devrik rejim kalıntılarından hesap sorulsun
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6-8 Mart 2025 tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş, Lazkiye-Tartus hattında güvenlik ve istikrarın sağlanması ile isyan kısa sürede bastırılmıştı.

Yaşanan çatışmaların ardından ölgedeki Alevi önderleri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ekibine tam bağlılık mesajı verdi.

Alevi önderleri maddeler halinde yayınladıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Suriye güvenlik güçleri şehitlerine ve tüm onurlu masum sivil şehitlere rahmet, bu katliama sebep olan herkese, fitne ateşini körükleyenlere lanet olsun.

*Suriye kıyılarındaki olaylarda kan dökülmesinde parmağı olduğu ispatlanan, devrik rejim kalıntıları ve diğerlerinden hesap sorulsun.

*Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın iç barış çağrısına dair konuşmasını takdirle karşılıyoruz.

*Alevi İslâm tarikatının tüm mensupları, devletin, güvenlik güçlerinin ve kamu güvenliğinin korunması için her türlü çabayı göstermelidir.

*Suriye'nin bütünlüğünü hedef alan dış odaklı bütün planlar bertaraf edilmelidir.

Silahlar sadece Suriye devlet görevlilerinde bulunmalıdır.

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