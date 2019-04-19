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Suriyeli hukukçulardan ''YPG/PKK uluslararası terör listesine eklensin'' çağrısı

Suriyeli Hukukçular Komitesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de sivilleri hedef alarak çeşitli suçlara karışan terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi ordusundan bazı birliklerin uluslararası terör örgütleri listesine eklemesini istedi.

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Suriyeli Hukukçular Komitesinin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde "etnik temizlik", "toplu katliam" ve "demografik yapıyı değiştirme" suçları işlediğinin altı çizildi.

Açıklamada, YPG/PKK ile Esed rejiminin ordusundaki birliklerden Cumhuriyet Muhafızları ve 4. Kolordunun Suriye'deki kimyasal silah saldırılarından sorumlu olduğu belirtildi.

BMGK'ye çağrı yapılan açıklamada, Cumhuriyet Muhafızları, 4. Kolordu birlikleri, istihbarat teşkilatına bağlı askeri güvenlik şubesi ve siyasi güvenlik şubesinin uluslararası terör örgütleri listesine eklenmesi talep edildi.

Açıklamada, Esed rejimine destek veren İran Devrim Muhafızları ile İran destekli yabancı terörist grupların ülkeden çıkarılması çağrısı yapıldı.

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