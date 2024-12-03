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Dünya

Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi İsrail'i endişelendirdi! Özel birlik oluşturdular

Suriye'deki son gelişmelerin ardından muhaliflerin Beşşar Esed rejimine ait silahları ele geçirmesi ve kendisine karşı kullanmasından endişelenen İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Suriye'nin Golan Tepeleri'nde görev yapacak özel birlik kurduğunu duyurdu.

AA3 Aralık 2024 Salı 18:13 - Güncelleme:
Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi İsrail'i endişelendirdi! Özel birlik oluşturdular
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İsrail ordusu X hesabından yaptığı açıklamada, Fara adı verilen birliğin, Golan Tepeleri'ndeki operasyonel müdahaleyi iyileştirmenin bir parçası olarak kurulduğu kaydedildi.

Fara birliğinin, özel yedek birimlerden ve bölgede yaşayan Yahudi yerleşimcilerden oluştuğu ve bölge içinde güçleri harekete geçirme yeteneğine sahip olacağı belirtildi.

İSRAİL ENDİŞELİ

İsrail, Suriye'deki son gelişmelerin ardından muhaliflerin Esed rejimine ait silahları ele geçirmesi ve kendisine karşı kullanması endişesi taşıyor.

Suriye'nin güneybatısında stratejik öneme sahip Golan Tepeleri, 1967 Arap İsrail Savaşı sırasında İsrail tarafından işgal edildi. Daha sonra bölgeyi 1981'de ülkeye kattığını ilan eden İsrail'in bu adımı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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