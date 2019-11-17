Suriyeliler dönmesin diye bomba patlatılıyor

Gaziantep Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, terör örgütü PKK/YPG’nin ABD menşeli güvenlik şirketi BlackWater’in Afganistan ve Irak’ı istikrarsızlaştırmak için uyguladığı yöntemle bombalama eylemleri uyguladığını söyledi. Doç. Şeyhanlıoğlu, terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşan güvenli bölgede uyguladığı vahşi yönteme dikkat çekti. Şeyhanlıoğlu “Son zamanlarda halkın arasına kontrolsüz intihar bombası araçları gönderiyorlar. Pazar yerlerinden tutun sivillerin evlerine kadar bu bombaları patlatıyorlar” dedi.

ŞEYTANİ YÖNTEM

‘Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle patlamaları gerçekleştiriyorlar’ diyen Şeyhanlıoğlu, şunları söyledi: “Şöyle ki, PYD sivillerin araçlarını ‘yol kontrolü yapıyorum’ bahanesiyle alıkoyuyor. Bu arabalara GPRS’li bombalar yerleştiriyor. GPRS sayesinde araçların nerede olduğunu tespit eden terör örgütü, sivillerin yoğunluklu olduğu, pazar yerleri, cami önlerinde patlatıyor. En son patlama bir benzinlikte oldu. Bu patlamalarla terör örgütü halkı yoğun alanlardan uzak tutmaya çalışıyor. Bu taktik yıllarca Irak ve Afganistan’da uygulandı. Milyonlarca insan öldü. Bu tarz bombalamalar, Irak’ta özel güvenlik şirketi Black Water tarafından yapılıyordu. Bu şirketi yönetenler ABD istihbaratıdır. Bu şirketin yerini PKK/YPG/DEAŞ almış olduğu için değişen bir şey olmamıştır. Terör örgütüne mantık ve yöntemi veren bu şirkettir.”

Doç. Şeyhanlıoğlu “BlackWater yöntemiyle bölge Afganistanlaştırma, Iraklaştırmak isteniyor. Terör örgütü bölgeden çekilmedi, tam tersine bölgeyi terörize etmek istiyor. Uyuyan hücreleri var, yer altında silah depoları var. Korkum şu ki, bu patlamalar devam edecek. Bunu Irak’ta pazar yerlerinde yıllarca yaptılar. Amaç halkın bölgeye gelmesini engellemek. Türkiye’nin, mültecilerin geri dönüş planını engellemek için bu tür eylemler yapılıyor. Terör örgütü PYD’nin, PKK’nın devamı. Örgütün kurulduğu yer bellidir. 2011 yılında Celal Talabani’nin evinde, Esed’in eniştesi askeri istihbarat başkanı Asıf Şevket, İran’ın Ortadoğu komutanı Kasım Süleymani, Murat Karayılan ve Salih Müslim, Ali Memlük, Fehman Hüseyin tarafından aktif hale getirildi. Bölge siyasetlerini birbirlerini “şeytanlaştırma” üzerine kuran ABD ve İran’ın, PYD/YPG üzerinde mutabakat sağladıklarına da dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, “PYD’yi şu anda ABD, Rusya ve İran destekliyor. ABD’nin İran ile politikası Suriye konusunda uyuşuyor. Türkiye’nin bölgeden uzaklaştırılması ve suni İslam’ın başkentlerinin tahrip edilmesi amacı güdüldü. Birbirlerini şeytanlaştıran iki ülke, bu konuda ortaklaştılar” diye konuştu.