İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2266
  • EURO
    36,7943
  • ALTIN
    2972.03
  • BIST100
    10021.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde Esad rejiminin devrilmesinin ardından üçüncü cuma namazı kılındı. Türkiye'den gelen vatandaşlar da camide cuma namazını eda etti.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti
ABONE OL

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin ardından üçüncü cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Yüzlerce kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını kıldı. Suriyeliler, namazın ardından tekbir getirerek ülkenin Esad esaretinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye'den gelen vatandaşlar da cuma namazında Suriyelilerle birlikte saf tutup dua etti.

İstanbul'dan gelen Yusuf Hakan Er namaz öncesi yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan geliyoruz ekip olarak. Uzun zamandır Emevi Camii'nde namaz kılmayı bekliyorduk, şükürler olsun Allah nasip etti. Bugün de geldik, namazımızı idrak edeceğiz. Allah kimsenin özgürlüğünü elinden almasın. Buradaki halkın sevinci bizim sevincimiz. İki gündür buradayız. Nasip olursa bu gün döneceğiz. Bütün Türk halkını da buraya davet ediyoruz. Gelip evveliyatımızın nasıl olduğunu görsünler" dedi.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Ordu'dan Şam'a gelerek cuma namazı kılan Mahmut Yıldırım, "Uzun zamandır bizim de beklediğimiz gibi bugün Emevi Camii'nde cuma namazı kılmak nasip oldu. Biz Türk vatandaşları olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman da yanlarında olacağız. Türkiye'deki tüm Müslüman kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin sevinçlerine ortak olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan cemaat, slogan atarak kutlama yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.