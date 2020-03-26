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Dünya

Suriyelilere içme suyu yardımı yapıldı

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD), Suriye'nin Afrin bölgesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere içme suyu yardımı yapıldı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:59
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HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'deki zeytin ağaçları altında kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyelilere haftalık 100 ton içme suyu ulaştırdıklarını belirtti.

Dernek olarak Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yemek ve kıyafet ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlatan Vardı, "Bölgedeki talep doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda, Tuzla Belediyesi desteği sayesinde iki tankerle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşma imkanı buluyoruz. Bu konuda devletimiz çok büyük. Bizler de bir nebze olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vardı, ramazanda da günde 5 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapacaklarını kaydetti.

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