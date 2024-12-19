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Dünya

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
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Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 35 yaşındaki Muhammet Mustafa, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Türkiye'ye 14 yıl önce sığındığını belirten Mustafa, "Türkiye'de kaportacılık yaptım. Suriye'de savaş bitti ve ülkemize dönüyoruz. Türk halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Mustafa (12) ise 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Türkiye'de okula gittim. Türk halkından Allah razı olsun. Hepiniz baş tacısınız. Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederim." diye konuştu.

Rıdvan Hamame (13) de ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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