Suriye'nin Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın füzeli saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:06

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesinin batısındaki Hazvan bölgesinde sivil araca füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralananlara müdahale etmek üzere olay yerine gelen ambulansa da Bab'ın güneybatısında varlığını sürdüren terör örgütü tarafından füzeyle saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda araçlar kullanılamaz hale gelirken, 2 sivil hayatını kaybetti, yaralanan 2 sivil de Bab ilçe merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırıya karşılık Bab'ın güneybatısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini obüslerle hedef aldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.