İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin Bab ilçesini kana bulayacaklardı! Terör saldırısı son anda engellendi
Dünya

Suriye'nin Bab ilçesini kana bulayacaklardı! Terör saldırısı son anda engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin fark edilmesiyle bir felaketin önüne geçildi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Suriye'nin Bab ilçesini kana bulayacaklardı! Terör saldırısı son anda engellendi
ABONE OL

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde yerel emniyet güçleri, tarihi camilerden Cami Kebir yanına park edilen bir araçtan şüphelendi.

Ekipler, aracı çok sayıda sivilin bulunduğu bölgeden kontrollü şekilde güvenli bir alana aldı.

Aracın, içinde 50 kilogram patlayıcı ve parça tesirli mayın bulunduğu, uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır olduğu belirlendi.

YERLEŞİM ALANLARI BOŞALTILDI

Emniyet güçleri, araca yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarını boşalttı.

Araç, bomba imha ekiplerince patlatıldı.

Yerel güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenen saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bab, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.