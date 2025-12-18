Suriye'nin 'Büyük Kuzey Nehri' kuraklığın ardından yeniden akmaya başladı

ÜRDÜN (AA) - Suriye'nin kuzey batısındaki Lazkiye kentinde, yoğun yağışlar ve çeşitli yerlerde yapılan bakım çalışmaları sonrasında Büyük Kuzey Nehri'nde (Nehr el-Kebir eş-Şimali) su akışının yeniden başladığı duyuruldu.

Lazkiye Valiliği Su Kaynakları Müdürlüğü tarafından Telegram hesabından yapılan açıklamada, nehrin akışının uzun süreli bir kesintinin ardından yeniden başladığı belirtildi.

Su akışının yeniden başlamasının, son yağışlar ve çeşitli yerlerde yapılan bakım çalışmalarının bir sonucu olduğuna vurgu yapılırken, bunun tarımı desteklemeye ve yağmurlu mevsime hazırlık olarak iyileştirmeye katkıda bulunacağı kaydedildi.

Nehirden akan su miktarındaki belirgin kesinti bu yılın bahar aylarında başladı; nehir, bazı bölgelerde geçen yaz ve sonbahar aylarında tamamen kurudu.

Büyük Kuzey Nehri'nin stratejik önemi, Suriye kıyı bölgesindeki en büyük su yolu olması ve Lazkiye ovalarında 15 bin ila 20 bin hektarlık geniş tarım alanlarını sulamasından kaynaklanıyor.

Nehir, stratejik ürünler için hayati bir kaynağı olmasının yanı sıra, bölge için önemli bir gıda kaynağı olan sera sektörünü de destekliyor. Büyük Kuzey Nehri, kuzey Suriye'nin kıyı dağlarından doğarak, Lazkiye Valiliği'nin güneyinde 56 kilometre yol aldıktan sonra Akdeniz'e dökülüyor.

