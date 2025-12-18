İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7406
  • EURO
    50,2714
  • ALTIN
    5946.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin 'Büyük Kuzey Nehri' kuraklığın ardından yeniden akmaya başladı
Dünya

Suriye'nin 'Büyük Kuzey Nehri' kuraklığın ardından yeniden akmaya başladı

Suriye'nin kuzey batısındaki Lazkiye kentinde, yoğun yağışlar ve çeşitli yerlerde yapılan bakım çalışmaları sonrasında Büyük Kuzey Nehri'nde (Nehr el-Kebir eş-Şimali) su akışının yeniden başladığı duyuruldu.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Suriye'nin 'Büyük Kuzey Nehri' kuraklığın ardından yeniden akmaya başladı
ABONE OL

ÜRDÜN (AA) - Suriye'nin kuzey batısındaki Lazkiye kentinde, yoğun yağışlar ve çeşitli yerlerde yapılan bakım çalışmaları sonrasında Büyük Kuzey Nehri'nde (Nehr el-Kebir eş-Şimali) su akışının yeniden başladığı duyuruldu.

Lazkiye Valiliği Su Kaynakları Müdürlüğü tarafından Telegram hesabından yapılan açıklamada, nehrin akışının uzun süreli bir kesintinin ardından yeniden başladığı belirtildi.

Su akışının yeniden başlamasının, son yağışlar ve çeşitli yerlerde yapılan bakım çalışmalarının bir sonucu olduğuna vurgu yapılırken, bunun tarımı desteklemeye ve yağmurlu mevsime hazırlık olarak iyileştirmeye katkıda bulunacağı kaydedildi.

TAMAMEN KURUMUŞTU

Nehirden akan su miktarındaki belirgin kesinti bu yılın bahar aylarında başladı; nehir, bazı bölgelerde geçen yaz ve sonbahar aylarında tamamen kurudu.

Büyük Kuzey Nehri'nin stratejik önemi, Suriye kıyı bölgesindeki en büyük su yolu olması ve Lazkiye ovalarında 15 bin ila 20 bin hektarlık geniş tarım alanlarını sulamasından kaynaklanıyor.

Nehir, stratejik ürünler için hayati bir kaynağı olmasının yanı sıra, bölge için önemli bir gıda kaynağı olan sera sektörünü de destekliyor. Büyük Kuzey Nehri, kuzey Suriye'nin kıyı dağlarından doğarak, Lazkiye Valiliği'nin güneyinde 56 kilometre yol aldıktan sonra Akdeniz'e dökülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.