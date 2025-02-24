İSTANBUL 4°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2025 Pazartesi / 26 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4329
  • EURO
    38,1786
  • ALTIN
    3457.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin güneyindeki silahlı gruplardan Netanyahu'ya tepki: Fitneler, cinayetler ve terör geride kaldı
Dünya

Suriye'nin güneyindeki silahlı gruplardan Netanyahu'ya tepki: Fitneler, cinayetler ve terör geride kaldı

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki silahlı gruplar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz.' ifadelerine tepki gösterdi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Suriye'nin güneyindeki silahlı gruplardan Netanyahu'ya tepki: Fitneler, cinayetler ve terör geride kaldı
ABONE OL

Süveyda'da faaliyet gösteren Tecemmü Ahrar Cebel el-Arap grubunun liderlerden Süleyman Abdulbaki, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin Suriye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Abdulbaki, tüm Suriyelilerin ortak talebinin ülkenin yeniden inşası ve barış olduğunu vurgulayarak, devrik Beşşar Esed rejimi, İran ve Hizbullah milislerinin sebep olduğu savaşlar, fitneler, cinayetler ve terörün artık geride kaldığını söyledi.

NETANYAHU: İZİN VERMEYECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.