Süveyda'da faaliyet gösteren Tecemmü Ahrar Cebel el-Arap grubunun liderlerden Süleyman Abdulbaki, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin Suriye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Abdulbaki, tüm Suriyelilerin ortak talebinin ülkenin yeniden inşası ve barış olduğunu vurgulayarak, devrik Beşşar Esed rejimi, İran ve Hizbullah milislerinin sebep olduğu savaşlar, fitneler, cinayetler ve terörün artık geride kaldığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.