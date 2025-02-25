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Dünya

Suriye'nin güneyinden İsrail'e ortak tepki: Netanyahu teröristtir

Suriye'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 'İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı' yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

AA25 Şubat 2025 Salı 21:34 - Güncelleme:
Suriye'nin güneyinden İsrail'e ortak tepki: Netanyahu teröristtir
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Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Dera ve Suveyde illerinde binlerce kişi, Netanyahu'nun "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadesini protesto etmek için meydanlara çıktı.

Gösterilerde, "Netanyahu Teröristtir", "Suriye toprakları ve halkı birdir", "Suriye toprakları Suriyelilerindir. Söz hakkı halkına aittir", "İsrail'in saldırılarını ve toprakların ihtilalini kabul etmiyoruz", "Topraklarımız ganimet değildir", "Toprağımız bizim, kararımız bizimdir, kimsenin bize iradesini dayatmasına izin vermeyeceğiz", "Bizim toprağımız bizim kurallarımız" ve "Suriye açgözlülere direnecek, işgalcilere yer yok" yazılı dövizler taşındı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Şubat'ta askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını vermişti.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline ilişkin, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Suriyeliler, dün de Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etmişti.

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