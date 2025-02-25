Suriye'nin güneyinden İsrail'e ortak tepki: Netanyahu teröristtir

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Dera ve Suveyde illerinde binlerce kişi, Netanyahu'nun "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadesini protesto etmek için meydanlara çıktı.

Gösterilerde, "Netanyahu Teröristtir", "Suriye toprakları ve halkı birdir", "Suriye toprakları Suriyelilerindir. Söz hakkı halkına aittir", "İsrail'in saldırılarını ve toprakların ihtilalini kabul etmiyoruz", "Topraklarımız ganimet değildir", "Toprağımız bizim, kararımız bizimdir, kimsenin bize iradesini dayatmasına izin vermeyeceğiz", "Bizim toprağımız bizim kurallarımız" ve "Suriye açgözlülere direnecek, işgalcilere yer yok" yazılı dövizler taşındı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Şubat'ta askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını vermişti.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline ilişkin, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Suriyeliler, dün de Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etmişti.