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Dünya

Suriye'nin güneyine hava saldırısı

Suriye basını, ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, saldırının Ürdün tarafından düzenlediği iddia edildi.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
Suriye'nin güneyine hava saldırısı
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Suriye basını, ülkenin güneyine Ürdün tarafından hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Haberlerde, Suriye'nin Ürdün sınırına yakın olan Süveyda kentindeki Arman kasabasına düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, çok sayıda evinde yıkıldığı aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Arman'daki saldırıda 5'i kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin öldüğünü belirterek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi. Gözlemevi, Ürdün savaş uçaklarının bu yıl üçüncü kez Suriye topraklarını saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ürdün tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Ürdün'ün geçtiğimiz yıl Suriye'de uyuşturucu kaçakçılarına ve tesislerine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğine inanılıyor.

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