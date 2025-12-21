İSTANBUL 13°C / 9°C
Dünya

Suriye'nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı

Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar çalışmaları için düzenlenen bağış kampanyasında 426 milyon dolar toplandı.

21 Aralık 2025 Pazar 07:14
Suriye'nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı
Halep Valiliği himayesinde, Halep'in yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ve üç gün süren kampanyada 426 milyon dolar bağış yapıldı.

Suriye'de iç savaş boyunca en ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Halep, uzun yıllar süren çatışmalar nedeniyle altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü.

Kent kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Humus'ta 24 milyon dolar ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

