Dünya

Suriye'nin Humus ilinde ''geçici sokağa çıkma yasağı''

Suriye'nin Humus ilinde işlenen iki cinayetin ardından TSİ 17.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA23 Kasım 2025 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Suriye'nin Humus ilinde ''geçici sokağa çıkma yasağı''
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'a göre, İç Güvenlik Komutanlığı, ilde bir erkek ve bir kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından "geçici sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Yasağın TSİ 17.00 ile 05.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, Humus'un Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir aileden bir kadını öldürdü.

Cinayetin ardından kadının cenazesinin yakıldığı ve olay yerindeki duvara mezhepsel içerikli ifadelerin yazıldığı belirtildi.

Öldürülen adamın da aynı aşiretten olduğu kaydedildi.

Olayın ardından aşiret mensuplarının Humus kentindeki El-Basel Mahallesi'nde misilleme amacıyla saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Cinayetlere ilişkin yetkililerden ise açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
