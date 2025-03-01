Suriye'nin imarına Türkiye desteği: Dayanışma hamlesi başlatılacak

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'a düzenledikleri ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Emevi Camisi'nin İslam medeniyetinin mimari şaheserlerinden biri olduğunu kaydeden Varank, ramazan ayından önce Şam'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Güzel bir vesileyle Gaziantep'te sanayicilerimizin dokuduğu halıları bugün teslim etmiş olduk. Caminin etrafında ziyaretleri gerçekleştirdik. Burada Suriyeli kardeşlerimizin coşkusuyla karşılaştık, bizi gerçekten bağırlarına bastılar." diye konuştu.



Şam ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile buluşma fırsatı yakaladıklarını kaydeden Varank, "(Cumhurbaşkanı Şara) Kendisi, Suriye devriminde Türkiye'nin en önemli aktör olduğunun altını çizdi ve önümüzdeki süreçte de Suriye'yi inşa ederken en büyük dostluk ve kardeşliğin yine Türkiye'den geleceğini ifade etti." dedi.

- SURİYE'NİN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLMESİ

Suriye'deki savaşın "bir anlamda mezhepsel ve etnik bir savaş" olduğunu, bu sebeple milyonlarca Suriyelinin ülkesini terk etmek mecburiyetinde kaldığını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Burada şu an görmediğimiz yıkımı buradan 5 kilometre ötede açık bir şekilde görebiliriz ya da kuzeye gittiğimizde Halep, Humus, İdlib civarında bu yıkımları görebiliriz. Suriye bu manada hem ekonomik, hem altyapı anlamında adeta bir taş devri ülkesine döndü dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız."

Suriye'nin tekrar kendi ayakları üzerinde durmak, kendi ekonomisini inşa edebilmek, ihtiyaç duyduğu altyapıya kavuşmak için büyük bir gayret gösterdiğini dile getiren Varank, Suriyelilerin büyük bir kahramanlıkla bir devrimi gerçekleştirdiğini ve özgürlüklerine kavuştuğunu kaydetti.

Varank, mevcut Suriye hükümetinin yeni iktidarın oluşturulması, anayasanın yazılması süreçleri dahil geçiş süreciyle ilgili adımlar attığını söyledi.

- SANAYİ VE ENERJİ ALTYAPISI İLE VAKIF VE EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Türkiye'den değerli bir heyetle geldiklerini, sanayi ve enerji altyapısı ile vakıf ve eğitimle ilgili görüşmeler yaptıklarını belirten Varank, Türkiye'de ilgili bakanlıklarla bu konularda iletişime geçeceklerini aktardı.

Varank, Suriye'nin imarı ve kalkınmasıyla ilgili hamleler yapıldığını gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"(Suriye'de) Atılması gereken adımlarla ilgili Türkiye olarak destek vereceğiz. Türk sanayicisi, üreticisi ve iş insanlarının gerçekten Suriye'ye büyük bir ilgisi var. Bizim iş insanlarımız da elbette komşu ve en yakındakiler olarak burada gerekli yatırımları yapacaklar. İnşallah önümüzdeki dönemde Suriye'yi adeta sıfırdan inşa ederken Türkiye ile beraber ciddi bir dayanışma hamlesini de başlatmış olacağız."

Gelecek dönemde Türkiye olarak gerek parlamento gerek yerel yönetimler gerek hükümet olarak Suriye'nin yanında olacaklarını kaydeden Varank, güçlü bir işbirliğiyle Suriye'yi yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Hem Suriye halkının hem de Türkiye halkının refahının arttığı bir süreci gelecek dönemde yaşayacaklarını kaydeden Varank, söz konusu ziyarette bunun sinyallerini aldıklarını, gerekli adımları somut bir şekilde atacaklarını ifade etti.



Şara, Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan Şam'a ziyaret