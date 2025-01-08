Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesinin uzun sürdüğünü ve her türlü konuyu ele aldıklarını aktaran Fidan, bundan sonra Suriye'de neyin nasıl yapılacağını, Şara'nın bu konudaki ve süreç yönetimindeki görüşlerini ve Türkiye'nin de tavsiyelerini ele aldıklarını söyledi.

- "ŞARA, RASYONEL BİR LİDER"

Şam ziyareti sırasında Şara'ya dair izlenimlerine ilişkin Fidan, "Açıkçası ben gayet iyi gördüm. İdlib'de geçirdiği yılların kendisine yaramış olduğunu gördüm. Uzun yıllardır deneyimi var, benim onunla ilgili gözlemlerim var zaman zaman güncellediğim. Ve geldiğimiz noktada gerçekten hem sorumluluğunun farkında, hem Suriye'nin ve bölgenin kendisinden beklentilerinin hem de fırsatların ve kısıtlamaların farkında. Yani rasyonel ama oturaklı bir lider." değerlendirmesinde bulundu.

Şara'nın anayasa ve seçime ilişkin 4-5 yıl süre vermesine dair Fidan, bu süreyi Şara'nın söz gelimi kullandığını ve kendisiyle görüşmesinde anayasa ve seçimler meselesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Fidan, anayasa için referandum ya da Temsilciler Meclisi'nin onayı gerektiğini ve bunun için de seçim yapılmasının şart olduğunu kaydederek, "Seçim olması için 10 milyondan fazla insanın tekrar dönmesi gerekiyor. Yurt dışında doğmuş son 11 yıl içerisinde sayısı belli olmayan vatandaş var, ölmüş vatandaş var. Yani bunların gelip, kayıtlarını tekrar kontrol altına alıp, kimliğini kaybetmişlere tekrar kimliğini verip, bir sistem oturtulması gerekiyor. Yani bu ne kadar zamanı bulur? Buna hemen başlamak gerekiyor. Bu yerine oturduğu zaman tabii o halk üzerinden bir seçime girilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şara'nın "seçimden kaçma" gibi bir durumu olmadığını ve bu süreci kendisinin ona anlattığını aktaran Fidan, devletinin adının da mevcut ismi olan "Suriye Arap Cumhuriyeti" olacağını ifade etti.

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