Suriye'nin Kuneytra ilindeki bölge sakinleri İsrail işgalinin sona ermesini istiyor

Ülkenin güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 30 askeri araç eşliğinde Kuneytra'nın Maalka köyünün güney kesimindeki mahallelere girerek, evlerde izinsiz arama faaliyetleri yürüttü.

AA muhabirine konuşan Maalka köyü muhtarı Khdır Ubeyde, köye her gün 10'dan fazla kez girip çıkan ve evlerde aramalar yapan İsrail askerlerinin, kadınlarla çocukları korkuttuğunu belirtti.

Yeğeninin evine izinsiz giren İsrail askerlerinin kendisini bölge ve köy halkı hakkında adeta sorguya çektiğini söyleyen Ubeyde, askerlerin, bölge sakinlerinin kullanımı için yardım malzemeleri vermeyi teklif ettiklerini anlattı.

Köy halkı olarak bu teklifi katiyen kabul etmediklerini ifade eden Ubeyde, gerekli insani yardımların Suriye'deki hükümet, yerel kuruluşlar ve Kızılay'dan sağlandığını, "işgalci güçlerden" gelecek yardıma ihtiyaçları olmadığını aktardı.

Muhtar Ubeyde, şöyle devam etti:

"Onlara, 'Bizim yardıma ihtiyacımız yok, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kötülüğünüzü bizden uzak tutun yeter. 1974'teki çatışmalardan sonra sizinle aramızda bir anlaşma var. Siz kendi yerinizdesiniz, biz kendi yerimizdeyiz. Siz bizim toprağımızı, Golan topraklarını işgal ettiniz. Nasıl olur da sizin yardımlarınızı kabul edebilirim? Siz işgalcisiniz. Eğer sizin yardımlarınızı kabul edersem, dökülen kanları hiçe saymış olurum.' dedim."

- "(İSRAİL) ONLARI TOPRAKLARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Maalka köyü sakini Ebu Raed de İsrail ordusuna ait ağır silahlarla donatılmış bir birliğin, zırhlı askeri araçlar eşliğinde köyü bastığını dile getirdi.

Raed, askerlerin evine izinsiz şekilde girdiğini ve kendisini evden zorla çıkarıp başka bir yere götürmeye çalıştıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun, "bölge sakinlerine yardım sağlama" bahanesiyle köyü işgal ettiğini vurgulayan Raed, yeni hükümetin elektrik, su ve sağlık gibi temel hizmetleri eksiksiz temin ettiğinin, bundan ötürü İsrail'in yardımına ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.

Raed, "(Beşşar Esed) İlk zalimden kurtulduk ama işgalci İsrail güçleri ondan daha da zalim. Onları topraklarımızda görmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

- İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.