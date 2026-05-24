Suriye'nin kuzeydoğusunda halk sandık başında: 23 aday milletvekilliği için yarışıyor

Haseke kent merkezinde 3 milletvekilliği için 12 aday, Kamışlı'da 4 milletvekilliği için 7 aday, Halep'in Aynularab ilçesinde ise 2 milletvekilliği için 11 aday yarışıyor.

Haseke'ye bağlı Derik bölgesinde ise 2 sandalye için yalnızca 2 adayın başvuruda bulunması nedeniyle rekabet olmayacağı için seçim yapılmadı.

Halk Meclisi üyesi Muhammed Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 100 kişiden oluşan bir seçici heyet aracılığıyla temsilin sağlandığını söyledi.

Veli, en fazla oyu alan adayların Halk Meclisi'nde bölgeyi temsil edeceğini belirtti.

Suriye'nin bir yasama boşluğu içinde bulunduğunu söyleyen Veli, yeni Halk Meclisi'nin siyasi istikrar, hukuk devleti ve toplumsal temsil açısından kritik rol oynayacağını dile getirdi.

Seçimlerin yalnızca siyasi bir süreç olmadığını vurgulayan Veli, bunun aynı zamanda yerel topluluklar arasındaki güvenin güçlendirilmesi ve toplumsal barışın desteklenmesi açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti.

SURİYE'DE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5 Haziran 2025'te yayımlanan 66 sayılı kararname kapsamında milletvekili seçimlerini yürütmek üzere Yüksek Seçim Komitesi'nin kurulmasına karar vermişti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk özgür seçimler 5 Ekim 2025'te gerçekleştirilmiş ve 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 127 üyesi belirlenmişti.

Suriye hükümeti, Ağustos 2025'te terör örgütü YPG ve Dürzilerin kontrolündeki Halep'in Aynularab ilçesinde, Rakka ve Süveyda illerinde 13 üye için yapılacak seçimleri güvenlik nedeniyle erteleme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Şara tarafından yayımlanan kararnameye göre, 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 140 üyesi seçimle, 70 üyesi ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

