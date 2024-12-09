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Dünya

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne ''devrim bayrağı'' çekildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Suriye Büyükelçiliğine, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin 'devrim bayrağı' asıldı.

9 Aralık 2024 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Suriye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne ''devrim bayrağı'' çekildi
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

Büyükelçilikteki Esed rejimine ait bayrağın indirilip yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın göndere çekildiği görüldü.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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