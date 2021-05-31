Suriye'nin Münbiç ilçesinde halk YPG/PKK'nın zorunlu askerlik uygulamasını kepenk kapatarak protesto etti

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:46

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki, Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla askerlik yapmasını istemiyor.

Bu sebeple yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki siviller, kız ve erkek çocuklarını zorla askere almak için alıkoyan örgütü, dükkanlarını kapatarak protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri zorla askere alarak, terör faaliyetlerine sivilleri ortak etmeye çalışıyor.

YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorunlu askerlik uygulamalarına tabi tutuyor.