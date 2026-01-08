Suriye ordusu terör operasyonunu başlattı: SDG/YPG mevzileri vuruluyor

Suriye ordusu, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.

Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istemişti.

Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı.

PKK/YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği YPG hedeflerinin vurulması sonucu sivil can kaybı 5'e yaralı sayısı 44'e yükseldi

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG HALEP'TE SİVİLLERİN GÜVENLİ NOKTALARA GEÇİŞİNİ ENGELLİYOR

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi.

⁠HALEP'TE SİVİLLERİN GÜVENLİ GEÇİŞİ İÇİN "İKİ İNSANİ GEÇİDİN" YENİDEN AÇILDIĞI DUYURULDU

Suriye'de Halep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR, HALEP'TE PKK/YPG'YE OPERASYON PLANININ TEHLİKELİ OLDUĞUNU SAVUNDU

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep'te başlatacağını duyurduğu operasyon için "üzücü ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG'ye karşı bir "vefa borcu" olduğunu öne süren Saar, "yeni Suriye'de" azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.

Saar, uluslararası toplumun "sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını" ileri sürdü.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG, HALEP'TE İHLAS HABER AJANSI CANLI YAYIN ARACINA ATEŞ AÇTI

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri, (SDG), Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında haber çekimi için bulunan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini hedef aldı. Teröristler haber çekimi yapan Erkan Özbudak, Lider Olgun ve Uğur Dönek'in bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken, gazeteciler ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

SURİYE ORDUSU, HALEP'TEKİ OPERASYON İÇİN SİVİLLERİN UZAK DURMASI GEREKEN KONUMLARI PAYLAŞACAK

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyetinden yapılan açıklamada, söz konusu noktaların Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından askeri karargah ve mevzilere dönüştürüldüğü, Halep'teki mahalleler ve sivillere yönelik operasyonlarda fırlatma noktaları olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayanlara, daha sonra duyurulacak tüm SDG mevzilerinden uzak durmaları yönündeki uyarının yinelendiği kaydedildi.