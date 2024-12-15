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Dünya

Suriye'nin uyuşturucu baronu Mahir Esed'in devasa üretim merkezi! Saklı villalar gün yüzüne çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından kardeş Mahir Esed'in uyuşturucu üretim merkezleri tespit edilmeye devam ediyor. Mahir Esed'e ait olduğu tespit edilen villanın uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 17:05 - Güncelleme:
Suriye'nin uyuşturucu baronu Mahir Esed'in devasa üretim merkezi! Saklı villalar gün yüzüne çıktı
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Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

MAHİR ESED'İN UYUŞTURUCU ÜRETİM MERKEZİ

AA ekibi, devrik lider Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu belirlenen villadaki uyuşturucu imalathanesini görüntüledi.

SAKLI VİLLALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Dimes'teki villanın odalarında onlarca varilin içinde hammadde ve uyuşturucu üretimi için birçok makine olduğu görülüyor.

Rejimin, sivillere ait villalara el koyarak bu evleri uyuşturucu imalathanesine çevirdiği öğrenildi.

Görüntülerde, evdeki uyuşturucu imalatı için kullanılan makinelerin bir ilaç şirketine ait olduğu anlaşılıyor.

DEVRİK REJİMİN EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI: UYUŞTURUCU

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk ediyordu.

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