Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

Suriye'de Başbakan Muhammed el-Beşir oldu.
1983 yılında İdlib'in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğan Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü'nden mezun oldu.
Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Bakanlar kurulu da belli oldu;
Adalet Bakanı Şadi el Veysi
İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman
Maliye Bakanı Basel Abdülaziz
Ziraat Bakanı Muhammed el Ahmet
Bakan Nazir el Kadiri
İletişim Bakanı Muhammed el Umar
Vakıflar Bakanı Husam haj Hüseyin
Sağlık Bakanı Mazin Duğhan
Eğitim Bakanı Andülmunim Abdülhafız
Yerel Yönetim Bakanı Muhamme Müslim
Kalkınma Bakanı Fadi el Kasım