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Dünya

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

İdlib doğumlu Muhammed Al Beşir Suriye'nin yeni Başbakanı oldu.

9 Aralık 2024 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
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Suriye'de Başbakan Muhammed el-Beşir oldu.

1983 yılında İdlib'in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğan Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Bakanlar kurulu da belli oldu;

Adalet Bakanı Şadi el Veysi

İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman

Maliye Bakanı Basel Abdülaziz

Ziraat Bakanı Muhammed el Ahmet

Bakan Nazir el Kadiri

İletişim Bakanı Muhammed el Umar

Vakıflar Bakanı Husam haj Hüseyin

Sağlık Bakanı Mazin Duğhan

Eğitim Bakanı Andülmunim Abdülhafız

Yerel Yönetim Bakanı Muhamme Müslim

Kalkınma Bakanı Fadi el Kasım

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