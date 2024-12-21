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Dünya

Suriye'de yeni kabine şekilleniyor: Dışişlerine Türkiye mezunu bakan atandı

Suriye'deki yeni yönetim, Esaad Hasan Eş-Şiybani'yi yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı. Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Suriye'de yeni kabine şekilleniyor: Dışişlerine Türkiye mezunu bakan atandı
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Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı olarak görev alacak isim Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu.

Eş-Şiybani 1987'de Haseke vilayetinde doğdu, Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

YÜKSEK LİSANSINI TÜRKİYE'DE YAPTI

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır.

Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.

Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.

  • Esaad Hasan Şeybani
  • suriye
  • suriye geçici hükümet

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