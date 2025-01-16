Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre Şara, Şam'ı ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Albares ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantının içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Söz konusu kabul, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ve İspanya arasındaki ilk resmi görüşme olarak kayda geçti.

"SURİYE'NİN GELECEĞİ" UMUDU

Yerel medyadaki haberlere göre Albares, ziyareti kapsamında, savaş nedeniyle Mart 2012'de kapatılan İspanya'nın Şam Büyükelçiliğinde, ülkesinin bayrağını yeniden göndere çekti.

Bakan Albares, İspanya ulusal marşının çalındığı bayrak törenindeki konuşmasında, "Şahsen burada bulunmak benim için bir onur." dedi.

Albares, "İspanyol bayrağını tekrar çekmek, Suriye'nin geleceği için duyduğumuz umudun, Suriye halkına daha iyi bir gelecek için ilettiğimiz bağlılığın bir işareti." diye konuştu.

JAPONYA İLE TEMAS

Diğer yandan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani dün, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ando Toşihide ile Şam'da görüştü.

Görüşmede Ando Japonya'nın, Suriye halkını desteklediğini ve gelecekte Suriye'yi destekleyen uluslararası konferanslara katılmaya istekli olduğunu söyledi.

İki ülke arasında uzmanlık ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade eden Ando, "Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini" vurguladı.

Ando, Suriyelilerin kendi kaderlerini tayin hakkının ve Suriye topraklarının birliğinin önemini vurguladı.

Bakan Şeybani de görüşmede, Suriye halkına hizmet etmek için Japonya ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve uzmanlık alışverişinde bulunulması gerektiğini kaydetti.