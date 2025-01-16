İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4506
  • EURO
    36,5859
  • ALTIN
    3097.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'nin yeni lideri Şara'dan önemli kabul! Şam ve Madrid arasında ilk resmi temas
Dünya

Suriye'nin yeni lideri Şara'dan önemli kabul! Şam ve Madrid arasında ilk resmi temas

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Suriye'nin yeni lideri Şara'dan önemli kabul! Şam ve Madrid arasında ilk resmi temas
ABONE OL

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre Şara, Şam'ı ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Albares ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantının içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Söz konusu kabul, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ve İspanya arasındaki ilk resmi görüşme olarak kayda geçti.

"SURİYE'NİN GELECEĞİ" UMUDU

Yerel medyadaki haberlere göre Albares, ziyareti kapsamında, savaş nedeniyle Mart 2012'de kapatılan İspanya'nın Şam Büyükelçiliğinde, ülkesinin bayrağını yeniden göndere çekti.

Bakan Albares, İspanya ulusal marşının çalındığı bayrak törenindeki konuşmasında, "Şahsen burada bulunmak benim için bir onur." dedi.

Albares, "İspanyol bayrağını tekrar çekmek, Suriye'nin geleceği için duyduğumuz umudun, Suriye halkına daha iyi bir gelecek için ilettiğimiz bağlılığın bir işareti." diye konuştu.

JAPONYA İLE TEMAS

Diğer yandan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani dün, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ando Toşihide ile Şam'da görüştü.

Görüşmede Ando Japonya'nın, Suriye halkını desteklediğini ve gelecekte Suriye'yi destekleyen uluslararası konferanslara katılmaya istekli olduğunu söyledi.

İki ülke arasında uzmanlık ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade eden Ando, "Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini" vurguladı.

Ando, Suriyelilerin kendi kaderlerini tayin hakkının ve Suriye topraklarının birliğinin önemini vurguladı.

Bakan Şeybani de görüşmede, Suriye halkına hizmet etmek için Japonya ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve uzmanlık alışverişinde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.