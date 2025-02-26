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Dünya

Suriye'nin yeni yol haritası PKK/YPG'yi rahatsız etti! Konferansın sonuçlarına karşı çıktılar

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özerk yönetimi, Suriye'de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 07:20 - Güncelleme:
Suriye'nin yeni yol haritası PKK/YPG'yi rahatsız etti! Konferansın sonuçlarına karşı çıktılar
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Örgütün, Fırat Nehri'nin doğusundaki sözde özerk yapılanması, dün başkent Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla yapılan Ulusal Diyalog Konferansı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Konferansın Suriyelileri temsil etmediği iddia edilerek, bunun ve sonuçlarının parçası olunmayacağı belirtildi.

Konferansa davet edilmeyen örgüt uzantısı yapı, süreçten dışlanmayı da gerekçe gösterdi.

Konferansın sonuç bildirisinde, silah kullanma yetkisinin devletle sınırlandırılması, profesyonel bir ulusal ordu kurulması ve resmi kurumlar dışındaki tüm silahlı oluşumların yasa dışı gruplar olarak görülmesi hükmü yer almıştı.

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