Suriye'ye Türkiye desteği

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama'nın kuzey kırsalındaki Hamamiyet ve Cilime köylerinde, mayın temizleme çalışmalarına özel eğitimli birimler katıldı. Türkiye'den gönderilen araçlarla dün başlatılan mayın temizleme çalışmaları üç gün sürecek.

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı 98. Zırhlı Tümen'in yürüttüğü mayın temizleme çalışmalarında yer alan Abdulkadir Nayif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrik rejimin döşediği mayınların yoğun olduğu birçok bölgeyi tespit ettiklerini kaydetti.

Bazı bölgelerde mayınları elle temizlediklerini ve gömülü mayınları da Türkiye'den gönderilen özel mayın temizleme araçlarıyla imha ettiklerini kaydeden Nayif, "Şu anda Hamamiyet bölgesinde çalışıyoruz. Hedefimiz, bu bölgeleri tamamen güvenli hale getirerek halkın evlerine ve köylerine güven içinde dönmesini sağlamak." dedi.