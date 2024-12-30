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Dünya

Suriye'ye Ukrayna ziyareti! İki ülke arasında 'siyasi diyalog' vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. İkili görüşmede Suriye ve Ukrayna arasındaki siyasi diyaloğa vurgu yapılırken Sybiha, 'Biz hazırız ve Suriye tarafının adımlarını bekliyoruz.' diye konuştu.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
Suriye'ye Ukrayna ziyareti! İki ülke arasında 'siyasi diyalog' vurgusu
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sybiha, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.

Sybiha, burada yaptığı konuşmada, "Suriye halkına yardım etmeye hazırız, çünkü Ukrayna, istikrarlı bir Suriye ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyor." dedi.

Ukrayna resmi heyetinin uzun yıllar sonra ilk kez Suriye'de temaslarda bulunduğunu hatırlatan Sybiha, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını simgelediğini söyledi.

Sybiha, Suriye ile ortak girişimlerin yaratılması, endüstriyel ve gıda ürünleri üretiminin kurulması, teknoloji alışverişi, siber güvenlik ve bilgi koruma gibi alanlarda işbirliği yapmak istediklerini aktardı.

Ülkesinin Suriye'ye geçen hafta 500 ton un gönderdiğini dile getiren Sybiha, gelecekte daha fazla insanı yardımı göndermeye hazır olduklarını vurguladı.

Sybiha, Suriye'den, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleyerek uluslararası ilkelere saygı göstermesini beklediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin diplomatik ilişkilerin ve siyasi diyaloğun önünü açacağını belirten Sybiha, "Biz hazırız ve Suriye tarafının adımlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Sybiha, Rusya ile Esed rejimini Suriye'de işkence ve şiddet uygulamakla suçlayarak, "İşlenen suçlardan dolayı delil toplama, soruşturma ve savaş suçlularının adalet önüne çıkarılması için çalışma deneyimini paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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