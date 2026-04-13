  • Sürpriz destek! Kanada'dan AB'ye yeşil ışık
Dünya

Sürpriz destek! Kanada'dan AB'ye yeşil ışık

Kanada'da yapılan ankette halkın yüzde 57'si, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılmasını desteklediğini belirtti.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 10:04
Kanada merkezli The Globe and Mail gazetesinin haberine göre, "Nanos Research" isimli kamuoyu araştırma şirketi, 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında1099 Kanadalıya, AB'ye katılım hakkındaki görüşlerini sordu.

Ankete katılanların yüzde 57'si Kanada'nın AB üyeliğini desteklerken, yüzde 32'si bu fikre kısmen veya tamamen karşı olduğunu ifade etti. Geri kalan kesim ise görüş belirtmedi.

Ayrıca anket, katılımcıların yüzde 84'ünün, AB ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini "geleceğe yönelik en umut verici seçenek" olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

