Sürpriz iddia! Yahya Sinvar sonrası Hamas'ın nasıl yönetileceği belli oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 382. gününde sürüyor.

YAHYA SİNVAR'IN ARDINDAN HAMAS'IN NASIL YÖNETİLECEĞİ NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI

Hamas'ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından şehit edilmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinvar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar'ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi. Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.

KOMİTENİN STRATEJİK KARARLAR ALMA YETKİSİ VAR



Görevi "savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas'ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 470 bini aşkın kişinin çok yakın bir katliamla karşı karşıya olduğunu belirtti.

06:34 Gazze'deki Filistinli direniş grupları, uluslararası kurumların İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve "sistematik aç bırakma savaşı"yla ilgili anlattıklarının, halkın yaşadıklarının sadece küçük bir kısmı olduğunu belirtti.

03:39 Arap Birliği, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

01:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 çocuğu yaraladı.

00:55 İsrail tarafından şehit edilen Yahya Sinvar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı belirtilen Hamas'ın, mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar merkezli bir komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

00:46 Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'in, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede yeni çatışmaların çıkabileceğini belirtti.

00:02 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye, Gazze'de anlaşma sağlanmasına yönelik Katar'ın Mısır ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuğa ülkesinin desteğini teyit etti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli şehit oldu, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.