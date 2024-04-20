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Dünya

Sürpriz ülke Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı

Karayipler ülkesi Barbados'da yönetim, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Sürpriz ülke Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
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Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi.

Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadesini kullandı.

Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Symmonds, ülkesinin Birleşmiş Milletler'de (BM) her zaman Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti.

Symmonds, ülkesinin şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu "hatayı" düzeltmenin vaktinin geldiğini vurguladı.

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