Sürpriz ziyaret! Şoygu Ukrayna'da

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırı emriyle başlayan savaşın ortasında, sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Sergey Şıygu, Ukrayna'daki Rus birliklerini denetlemek ve komutanlarla operasyonu değerlendirmek üzere Ukrayna'ya gitti.

Şoygu ziyareti sırasında, 'Güney' ve 'Merkez' birliklerinin komutanlarıyla, General Sergey Surovikin ve General Alexander Lapin'in yanı sıra diğer üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı, Kiev rejiminin Donbass ve diğer bölgelerdeki sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine saldırı olasılığını önlemek, tüm operasyonel alanlarda grupların eylemlerini hızlandırmak için gerekli talimatları verdi." ifadeleri yer aldı.

Bakan ayrıca, Lapin ve Tümgeneral Esedullah Abaçev'e 'cesaret ve kahramanlık' için verilen Altın Yıldız madalyaları verdi. Bakanlık, subaylara en iyi devlet ödüllerini verme kararnamesinin daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandığını kaydetti.

Star Gazetesi