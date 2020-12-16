star.com.tr 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:50 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:54

Sürü bağışıklığı ile koronavirüsle mücadele etmeye çalışan İsveç, izlediği politikaların bedelini ağır ödüyor.

İsveç Merkezi İstatistik Bürosu, pandeminin hız kazandığı kasım ayını, 1918 İspanyol Gribi'nden bu yana en felaket dönem olarak kayıtlara geçti.

İsveç İstatistikçilerinden Tomas Johansson, 'Bu, İspanyol Gribi'nin başladığı 1918'den bu yana, kasım ayında kaydedilen en yüksek ölüm sayısını gördük.' dedi.

İstatistikler ayrıca en çok ölüm oranının 65 yaş ve üstü insanlar arasında kaydedildiğini gösterdi.

Yetkililerin kapsamlı tedbir/ünlem uygulamama stratejileri, koronavirüsle mücadeledeki gevşek yaklaşımı, kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

HASTANELERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ YÜZDE 99 ORANINA YAKLAŞTI

Bugüne kadar gevşek politikalar izleyen Stockholm, yoğun bakım ünitelerinin yüzde 99 kapasiteye yaklaşmasıyla paniklemeye başladı.

Koronavirüs felaketinin şaşırttığı İsveç, sağlık çalışanlarında da yoğun görülen pozitif vakalarla, iyice çıkmaza girdi. Finlandiya ve Norveç'ten gelen sağlık yardımı tekliflerinin, kabul edildiği bildirildi.

İsveç'te, pandeminin başlamasından bu yana 340 bin insan koronavirüse yakalanırken, 7 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

HÜKÜMET TEDBİR ALMAYA BAŞLADI AMA, KANUNA DAYALI DEĞİL

Pandeminin kuşattığı İsveç'te hükümet, kısa bir süre önce, insanların toplu taşımadan ve kalabalık mağazalardan, pazarlardan kaçınması için birtakım tedbirler getirdi.

Yeni tedbirlerle, sosyal toplantılar da en fazla sekiz kişiyle sınırlandırılırken, şubat ayına kadar saat 22:00'den sonra alkol satışı yasakladı. Ancak, yeni 'kuralların' çoğu kanunun gücünü dayandırılmadan gevşek bırakıldı.

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