Sürücüsüz araç Waymo raylarda durdu; Yolcu araçtan kaçarak kurtuldu

Bu hafta Phoenix'in hafif raylı sistem hattında meydana gelen olayda, bir Waymo sürücüsüz aracı yaklaşan bir trenin yanında ray üzerinde durmuş ve içindeki yolcunun araçtan koşarak çıkmasına neden olmuştur. Çarşamba günü bir görgü tanığı tarafından kaydedilen video görüntüleri, otonom aracın kritik bir an yaşadığını ve yolcunun güvenliğini tehlikeye attığını açıkça ortaya koymaktadır.

Olayın detayları ve yolcunun kaçışı

Çekilen video kaydında, Waymo aracının hafif raylı sistem rayları üzerinde durduğu ve yaklaşan bir trenin hemen yanında olduğu görülmektedir. Yolcu, araç başka bir trenin yanında raylar boyunca sürmeye devam etmeden önce araçtan hızlı bir şekilde koşarak çıkmıştır. Bu beklenmedik durum, sürücüsüz araçların ne kadar güvenli olduğu konusunda sorular ortaya çıkarmıştır. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde gelişmekte olan ve dönüştürücü teknoloji profesörü olan Andrew Maynard, yaşanan olayın bir makine hatası olduğunu belirtmiştir. Maynard'a göre, bu tür durumlar nadir olmakla birlikte gerçekleşmektedir ve makinenin bir insan gibi değil de bir makine gibi davrandığını göstermektedir.

Waymo araçlarının teknik özellikleri ve ray hattı sapması

Waymo araçları 29 kamera ile donatılmış ve rotaları ile sistemleri haftalık olarak güncellenmektedir. Ancak olayın meydana geldiği bölgede inşaat çalışmaları devam etmekteydi. Hafif raylı sistem bu noktaya son bir yıl içinde eklenmiş olup, bu durum ray hattı sapmasına katkıda bulunmuş olabilir. Maynard, Waymo'nun karşılaştığı zorlukları şu şekilde açıklamıştır: sistemleriyle ne yaparlarsa yapsınlar, her zaman onlardan öğrenmeleri gereken beklenmedik durumlar ortaya çıkacaktır. Bu durum, otonom araçların geliştirilmesinde sürekli bir öğrenme ve iyileştirme sürecinin gerekli olduğunu göstermektedir.

Profesör Maynard, bu tür olaylar yaşanmasına rağmen, Waymo araçlarının tipik insan sürücülerden muhtemelen daha güvenli olduğuna inanmaktadır. Maynard'ın görüşüne göre, bu arabalar birçok durumda insan sürücülerden daha güvenlidir çünkü insan sürücülerin sahip olduğu dikkat dağıtıcı unsurları taşımamaktadırlar. Cep telefonları, yorgunluk, hız yapma gibi faktörler insan sürücülerde sık görülen sorunlar iken, otonom araçlar bu tür risklerden muaftır.

Valley Metro'nun müdahalesi ve hizmet akışı

Valley Metro sözcüsü, Waymo aracını fark eden bir çalışanın hemen operasyon kontrol merkezini bilgilendirdiğini açıklamıştır. Hafif raylı sistem operasyon personeli olay yerine müdahale etmiş ve Waymo ile iletişime geçilmiştir. Hizmet etkilerini en aza indirmek amacıyla, kuzeye ve güneye giden trenler hizmete devam etmek için yön değiştirmeden önce yolcu değişimi yapılmıştır. Valley Metro, olayın önemli bir gecikmeye neden olmadığını ve olay yerinin 15 dakika içinde temizlendiğini belirtmiştir. Bu hızlı müdahale, olası bir krizin daha da büyümesini engellemiştir.

Yaşanan bu olay, sürücüsüz araçların şehir altyapısı ile entegrasyonunun ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir. Waymo araçlarının gelişmiş teknolojisine rağmen, inşaat alanları ve yeni eklenen ray sistemleri gibi değişken koşullar, otonom araçların karar alma mekanizmalarını zorlayabilmektedir. Gelecekte bu tür olayları önlemek için, şehir planlama, ray sistemi yönetimi ve otonom araç teknolojisi arasında daha sıkı bir koordinasyon gerekli görülmektedir.