Sürüklediler, şekerlerini tekmelediler... Küçük çocuğa insanlık dışı muamele

star.com.tr 14 Nisan 2020 Salı 10:55 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:55

Sosyal medyaya 11 Nisan'da paylaşılan görüntülerde, New York'taki Harlem metro istasyonundaki NYPD memurlarının küçük bir çocuğu metroda şeker sattığı için sürükleyerek götürüyor.



Görüntüler, olayın Cuma gecesi Jersey City'ye giderken 145. Cadde durağında gerçekleştiğini söyleyen tanık Shaquan Jenkins tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, çevredekilerin polise 'o küçük bir çocuk' diye tepki gösterdiği duyuluyor. Daha sonra bir kadının kendini çocuğun annesi olarak tanıtmasına rağmen, çocuğun polis tarafından tartaklanmaya devam edildiği görülüyor.

Çocuğu kurtarmaya çalışan kadının, memurların reşit olmayanlara karşı duydukları öfkeyi yüksek sesle ifade etmesine rağmen dinlenmediği görüldü.

Ayrıca çocuğun ağlaması ve yere düşen şekerlerinin polis tarafından atılması da görüntülere yansıdı.

Gelen tepkiler üzerine Büyükşehir Ulaşım Otoritesi sözcüsü Aaron Donovan, 'Gelen görüntüler üzücü. NYPD'den olay hakkında detaylı bilgi almak için iletişim halindeyiz.'dedi.

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