İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan gençlerin kapasitelerinin artırılması amacıyla her yıl İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bir şehri, "Gençlik Başkenti" olarak seçiyor ve yıl boyunca bu şehirde uluslararası etkinlikler düzenliyor. İslam İşbirliği Gençlik Forumu kararı ile "2024 yılı Gençlik Başkenti" seçilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şehri Şuşa, 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'ne ev sahipliği yapıyor.

ICYF ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen, "Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı"nda Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı Hamid Nasibov, ICYF Başkanı Taha Ayhan, Azerbaycan milletvekili Shahin İsmayilov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini temsilen Gençlik ve Spor Başkanı Boubakari Maiga, SESRIC Kabine Müdürü Atilla Karaman birer konuşma yaptı.

36 ÜLKEDEN 150'DEN FAZLA GENÇ



Bu yılın teması "Gençliği Güçlendirmek, Kültürleri Birleştirmek" olarak belirlenirken, açılışta konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, uzun yıllar süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Şuşa'nın tüm Azerbaycan için çok kıymetli olduğunu ve Gençlik Başkenti seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gayibov, programla ilgili olarak da "ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliğinin bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal inovasyon, eğitim alanlarında yaşamının ve gelişiminin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrimdışı ve çevrimiçi etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinliklere katılması için 36 ülkeden 150'den fazla genci davet ettik ve onlar da bu tarihin bir parçası olmak fırsatı kazandılar. Bu etkinliklerle Şuşa'nın mücadelesini dünya gençliğine tanıtmayı ve Müslüman gençleri Şuşa'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev her zaman gençlere büyük destek verdi. Ülke nüfusunun çoğu gençlerden oluşuyor. Şu an dünyada büyük gerginlik var ancak barışın, dostluk sayesinde sağlanacağına inanıyorum" dedi.

ŞUŞA, AZERBAYCAN'IN DİRENİŞ VE DAYANIKLIKTAKİ GÜCÜDÜR



ICYF Başkanı Taha Ayhan da Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Şuşa, Azerbaycan haritasında sadece coğrafi bir konum değil, tarihin bir sayfası, on yıllar boyunca süren direniş ve dayanıklılıktaki gücüdür. Bugün burada başlayan programla Şuşa'nın tarihi ve kültürünü öne çıkaracağız ve bunu gençliğin merceğinden küresel toplumla paylaşacağız" dedi.

Programın İslam dünyasındaki gençler arasında kapasite oluşturmayı ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini anlatan Ayhan, "Ortak misyonumuz gençlerimizin potansiyelinden yararlanmak, topluluklarımızı geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için el ele birlikte çalışmaktır. Bu program, gençlerin sesini yükseltmenin, özlemlerini ve hayallerini savunmanın, onlara başarılı olacakları platformları sağlamanın ve büyümelerini desteklemenin bir yoludur. İslam dünyasındaki her gencin güvenle hayal kurabileceği ve tüm potansiyeline ulaşabileceği bir ortam yaratmak için daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu.

Taha Ayhan, Şuşa'nın özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Filistin'de sevdiklerini kaybeden aileler ve masum çocukların öldürülmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz' sözlerini anımsatarak, "Mevcut sıkıntılar, gerçekçi çözümler ve kardeşlerimizle samimi dayanışma göstermemizi gerektiriyor. Yine de Şuşa'nın kurtuluşu, Müslüman dünyasında işgal altındaki birçok toprağın özgürlüğü için ilham kaynağıdır" dedi.

Konuşmaların ardından tören kültürel performanslarla devam etti.

GENÇLERİN LİDERLİĞİ VE KAPASİTELERİN GELİŞTİRİLMESİ KONUŞULACAK



Program kapsamında bugün de Şuşa'da "Uluslararası Liderlik ve Diplomasi Konferansı" düzenlenecek. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden çok sayıda üst düzey yöneticinin katılacağı konferansın ardından gerçekleştirilecek olan "NexGen: Sosyal İnovasyon Forumu"nda da gençlerin liderliği ve kapasitelerinin geliştirilmesi konusu ele alınacak. Program kapsamında küresel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa; kültürel, akademik, eğlence, sosyal, sportif, kültürlerarası diyalog, gençlik liderliği ve kapasite geliştirme dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecek.